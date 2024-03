Juan Jesus: "Acerbi mi ha detto negro". Poi a fine partita: "Ha chiesto scusa"

Un bruttissimo episodio a San Siro ieri sera, nel corso della sfida tra Inter e Napoli. Nel corso del secondo tempo c'è stato uno scontro verbale tra Juan Jesus e Acerbi, con il calciatore brasiliano del Napoli che è andato dall'arbitro La Penna a lamentarsi. Dal labiale, come viene riportato oggi da Tuttosport ma non solo, il difensore accusa il difensore dell'Inter: "Mi ha detto 'sei un negro' e a me questo non va bene". Un episodio sicuramente increscioso specialmente nella giornata di ieri in cui la Lega di Serie A promuoveva la campagna contro gli episodi di razzismo sui nostri campi: "Keep racism out".

Juan Jesus poco dopo ha trovato il gol del pareggio e nell'intervista a fine partita non ha voluto calcare la mano: "Quello che succede in campo rimane in campo. Acerbi si è scusato, è andato un po' oltre con le parole, lui è un bravo ragazzo, ma finisce in campo. Dentro il campo ci sta dire di tutto, ma poi ha chiesto scusa perché ha visto che è andato oltre, spero non accada più perché è un ragazzo intelligente". Anche gli allenatori, Calzona e Inzaghi, non hanno aggiunto ulteriori commenti. Secondo quanto riportato ieri sera dalla RAI, la Procura federale potrebbe anche decidere di aprire un'indagine in merito alla questione: Acerbi rischierebbe fino a 10 giornate.