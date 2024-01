Krunic in Turchia: l'ultima presenza col Milan il 28 novembre. I numeri in rossonero

Nelle prossime ore Rade Krunic diventerà un nuovo giocatore del Fenerbahce, ponendo così fine alla la sua esperienza al Milan iniziata nell'estate del 2019, quando il diavolo sborsò 8,6 milioni di euro, stando a dati Transfermarkt, per prelevarlo dall'Empoli appena retrocesso.

Il centrocampista bosniaco si trasferisce in Turchia per cinque milioni di euro più bonus, cifra che si allontana di poco dalle reali richieste della dirigenza rossonera, alla fine accontentatasi pur di evitare di trattenere un giocatore scontento in rosa. Con la maglia del Milan Rade Krunic ha cillezionato 139 presenze, nelle quali ha segnato tre gol, uno in Champions League, uno in Serie A ed uno in Europa League, vincendo da protagonista anche lo scudetto nel 2022.

L'ultima partita ufficiale giocata da Krunic con la maglia rossonera risale allo scorso 28 novemebre, quando la formazione di Stefano Pioli uscì sconfitta dalla sfida di San Siro di Champions League contro il Borussia Dortmund. Da allora, il bosniaco non ha più messo piede in campo.