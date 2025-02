L’AIA spiega: regolare il gol di Castro. Sarebbe stato da annullare solo se avesse segnato immediatamente lo stesso Fabbian

Secondo quanto riportato da Carlos Passerini sul Corriere della Sera, l'Associazione Italiana Arbitri reputa corretta la scelta di Mariani e del VAR di convalidare il gol di Santiago Castro nonostante l'evidente tocco col braccio di Fabbian: per i vertici arbitrali il gol del pareggio di Castro era regolare: "Il precedente tocco di mano di Fabbian - si legge su corriere.it - non era punibile perché non arriva “nell’immediatezza della rete”. Giro di parole per dire che il gol sarebbe stato da annullare solo se avesse segnato immediatamente lo stesso Fabbian. Così è la nuova direttiva. Insomma: a lasciare perplessi è semmai la regola, mentre proceduralmente l’arbitro Mariani (promosso a pieni voti dall’Aia) e il Var non hanno sbagliato. Dubbi anche sul raddoppio del Bologna, forse viziato da un fallo laterale che non doveva esserci, dato che la palla di Cambiaghi era forse uscita dal campo. Non ci sono però immagini chiare".

LE PAROLE DI CONCEICAO SULL'ARBITRAGGIO

“Il criterio, si parla di criterio e di falli che prima ci sono e poi non si fischia per niente quando per me. Ma anche gli arbitri, come gli allenatori, commettono errori. Questi piccoli episodi hanno un peso grande: abbiamo bisogno di risultati positivi anche per l’ambiente, non è per niente facile. Tutti i giorni si parla della mia situazione qua, non è giusto. Nei 5 anni passati ho giocato contro 5 squadre italiane, e ho giocato contro squadre italiane molto ben orientate per Sarri e per Pioli, ma sono sempre passato con una squadra di livello più basso. Solo contro l’Inter no, ma poi loro sono arrivati in finale di Champions. So cosa voglio, so cosa posso fare. Vedo tanta gente parlare della mia situazione, ma la mia situazione è semplice. Mi dicono “Non servi più”, allora prendo la valigia e vado via. Non prendo neanche un euro in più. Io sono tranquillo, voglio tranquillizzare le persone. Non arrivo dal nulla: ho quasi 100 partite in Champions League, ho vinto 13 trofei, ma tutti i giorni si divertono a parlare di me. Ho famiglia, ho gente che mi è vicino e loro vedono tante cattiverie su di me e non è giusto. Scusate lo sfogo”.