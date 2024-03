L'avv. Matera sicuro: "Elliott e RedBird sono giganti globali: se "citati" in giudizio vincono praticamente sempre"

vedi letture

L'indagine che ha colpito Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, oltre a due manager di Elliott, sta tenendo banco nelle ultime ore. Nel mirino c'è il passaggio di proprietà del Milan da Elliott a RedBird, perfezionato il 31 agosto 2022 secondo i documenti ufficiali. La Procura di Milano ha avviato un'indagine con relative perquisizioni a Casa Milan e in abitazioni private per capire se effettivamente ci sia da ritenere che Elliott mantenga ancora il controllo del club e ceh dunque Furlani e Gazidis, avendo potere di firma, abbiano mentito alle autorità sulla titolarità della società di via Aldo Rossi. A dirimere alcune nubi sulla questione ci ha pensato l'avvocato Pierluigi Matera, professore ordinario di diritto comparato ed ex vice procuratore generale del Coni, intervistato questa mattina da Tuttosport.

Le parole di Matera sui capi di accusa: "Si tratta di un’accusa complessa da sostenere anche attraverso la tesi più importante, ovvero quella secondo la quale Elliott si sarebbe comportato da proprietario e non da creditore nella trattativa con il fondo arabo Pif per una possibile trattativa di cessione. Quella, per la Procura, sarebbe una sorta di condotta confessoria, ma ce ne passa… Elliott e RedBird non sono piccoli fondi, ma giganti globali che portano abitualmente avanti strategie aggressive e che, quando citati in giudizio, “vincono” praticamente sempre"