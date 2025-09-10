L'ex allenatore di Odogu: "Sono rimasto sorpreso quando lo ha cercato il Milan"

Dennis da Silva Fèlix, oggi tecnico del SV Rodinghausen ed ex allenatore di David Odogu, si è così espresso a Radio Rossonera sul centrale tedesco classe 2006:

È rimasto sorpreso quando ha sentito del suo trasferimento al Milan? Se lo sarebbe mai immaginato?

“Sono rimasto sorpreso, dal momento che non pensavo il Wolfsburg lo avrebbe lasciato partire, ma allo stesso momento sono rimasto personalmente molto felice per lui. Da lui mi aspetto di tutto, non c’è alcun limite verso l’alto per lui, se rimarrà sempre in salute”.

LE ULTIME DA MILANELLO

Come riportato da MilanNews.it, anche nella giornata di ieri, la prima di lavoro in gruppo della settimana verso la sfida al Bologna di domenica sera a San Siro, Rafael Leao ha lavorato a parte come previsto dal suo programma riabilitativo post infortunio muscolare al polpaccio. L'obiettivo del portoghese e dello staff di Allegri è chiaro: rimettere il numero 10 a disposizione del tecnico di Livorno almeno per la panchina in occasione della prossima partita.

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, da qui alla gara contro il Bologna in programma alle 20.45 a San Siro, il Milan e Rafael Leao hanno ancora a disposizione 4 allenamenti: oggi, domani, venerdì e la rifinitura della vigilia. In questo lasso di tempo la speranza è di rivedere, almeno da domani quando il gruppo sarà completo di tutti i Nazionali, il portoghese al lavoro con il resto della squadra pronto per sedere almeno in panchina. Durante questa sosta sia Rafa Leao che Christopher Nkunku hanno sfruttato anche i giorni di pausa per lavorare a Milanello: il primo per recuperare dall'infortunio, il secondo per entrare quanto prima in condizione.