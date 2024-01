L'ex Milan Tiago Djalo dopo aver scelto la Juve: "Sono più che pronto per questa sfida"

Tiago Djalo è il colpo della Juventus per questo mercato di gennaio, con un occhio sul presente ma soprattutto sul futuro. Il difensore ex Lille è arrivato nei giorni scorsi in bianconero e dopo le visite mediche ha firmato il nuovo contratto alla presenza del direttore tecnico Cristiano Giuntoli. L'operazione col Lille si è chiusa a titolo definitivo con qualche mese di anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo contratto, con i bianconeri che hanno messo sul piatto circa 3,5 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza.

L'ex Milan ha commentato, dopo un paio di giorni di allenamento con la squadra di Massimiliano Allegri, la sua scelta: "Sono veramente felice dell'aver raggiunto un grande club come la Juventus. Voglio ringraziarvi tutti per il supporto. Sono più che pronto per questa sfida. Fino alla Fine", il messaggio social del nuovo difensore bianconero.