L'Italia avrà la 5ª squadra in Champions? Il giovedì di coppa consolida il primato

Un grande cammino delle italiane del giovedì sta permettendo alla Serie A di avvicinarsi sempre di più ad ottenere un posto extra per la prossima Champions League. La graduatoria dell'apposito ranking UEFA stagionale, infatti, vede il nostro campionato ancora ampiamente al vertice e con un ottimo vantaggio sulle prime due inseguitrici, la Germania (il cui parco squadre adesso si è ridotto a tre, con anche il Bayer Leverkusen che ha rischiato grosso) e l'Inghilterra, che però dalla sua può ancora vantare ben cinque squadre nelle coppe europee.

Lo scenario aggiornato del ranking racconta che l'Italia è infatti ancora saldamente prima nella speciale classifica che garantirebbe l'accesso alla massima coppa europea per club ad una compagine extra rispetto alle solite quattro, aprendo le porte alla 5^ classificata per le prime due nazioni della graduatoria. E adesso tutte le speranze del movimento nostrano convergono sul poker di squadre impegnate al giovedì: Atalanta, Milan e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference League. Già fuori invece le partecipanti italiane in Champions League: fuori agli ottavi Inter, Lazio e Napoli.

1. Italia 17.714 punti (4 partecipanti)

2. Germania 16.357 (3 partecipanti)

3. Inghilterra 16.250 (6 partecipanti)

4. Francia 14.750 (3 partecipanti)

5. Spagna 14.437 (3 partecipanti)

6. Repubblica Ceca 13.250 (1 partecipante)

7. Belgio 13.200 (1 partecipante)

8. Turchia 11.500 (1 partecipante)

9. Portogallo 10.666 (1 partecipante)

10. Olanda 10.000 (nessuna partecipante)