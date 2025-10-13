L'Italia senza Bastoni contro Israele: può debuttare Gabbia?
Dopo la vittoria per 3-1 a Tallinn, in casa dell'Estonia, l'Italia del CT Gennaro Gattuso si prepara per il secondo e ultimo impegno di questa seconda sosta stagionale per le Nazionali. A Udine, domani sera, arriva Israele reduce dalla cinquina incassata a Oslo per mano della Norvegia che, nel gruppo azzurro, veleggia ormai verso la qualificazione diretta al Mondiale del 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. La squadra italiana dovrà battere gli israeliani per avere la certezza di essere almeno seconda e potersi giocare gli spareggi.
Domani sera Gattuso non potrà contare su Alessandro Bastoni: il difensore dell'Inter era diffidato ed è stato ammonito nel corso della partita contro l'Estonia, prendendosi la squalifica per quella contro Israele. Dunque Gattuso dovrà capire come ridisegnare la sua difesa: dopo la prova a 4 di Tallinn, il CT tornerà quasi sicuramente con la linea a tre e insieme a Calafiori e Di Lorenzo, può contare su due giocatori che sanno interpretare bene la difesa a tre perchè la usano anche nei loro club: Gianluca Mancini alla Roma e Matteo Gabbia al Milan. Tuttomercatoweb.com indica come favorito il giallorosso ma allo stesso tempo sottolinea di stare attenti al centrale rossonero che ben si sta comportando con Allegri: per lui sarebbe il debutto in Nazionale maggiore.
