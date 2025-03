L'Italia U19 pareggia con la Lettonia. Ammonizione per Camarda da diffidato

vedi letture

Nella prima partita dell'Elite Round U19 di qualificazione agli Europei di categoria, l'Italia U19 del CT Bollini delude le aspettative e pareggia contro la meno quotata Lettonia per 1-1. Gli Azzurrini, che hanno il vantaggio di giocare in casa questo mini girone, non sono riusciti a chiudere la gara dell'Ezio Scida di Crotone dopo essere andati in vantaggio grazie al gol di Jeff Ekhator, attaccante del Genoa. A cinque minuti dalla fine della gara, la squadra ospite ha pareggiato sull'unico calcio d'angolo della sua partita. L'Italia dovrà fare ora risultato nei prossimi due impegni, ben più complicati: contro la Spagna (sabato 22 marzo alle 17) e contro la Francia (martedì 25 alle 15).

Titolari e in campo per 90 minuti i rossoneri Francesco Camarda e Vittorio Magni, che nel finale di partita ha indossato anche la fascia da capitano. Partita frustrante, invece, per il giovane centravanti che si impegna tantissimo alla ricerca del gol ma viene murato costantemente dalla difesa lettone. Per Camarda lo smacco anche di un giallo per simulazione: il milanista era diffidato e salterà l'impegno contro gli spagnoli. Nel finale, dopo il pareggio ospite, minuti anche per Mattia Liberali che ha creato un paio di situazioni pericolose non sfruttate dai compagni. Assente Emanuele Sala, squalificato per questa gara.