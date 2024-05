L'ultimo giorno di Olivier Giroud a Milanello: il dietro le quinte del Milan

Nella vigilia di Milan-Salernitana, il centravanti francese Olivier Giroud ha vissuto la sua ultima giornata da giocatore rossonero al centro sportivo di Milanello. Un momento emozionante per il numero 9 rossonero che ha passato in rassegna i luoghi che lo hanno accompagnato negli ultimi tre anni ma soprattutto ha incontrato e salutato le persone e i dipendenti che lavorano a Milanello e lo hanno aiutato nella sua esperienza al Milan. Il club, sui propri canali social, ha pubblicato il video del dietro le quinte dell'ultima giornata di Giroud a Milanello.

Sui social il Milan avvisa: "Preparate i fazzoletti":

Behind the scenes: @_OlivierGiroud_'s last day at Milanello



Ready your tissues #SempreMilan