La classifica aggiornata: il Milan non sbaglia contro la Roma e blinda così il terzo posto

Nella 20^esima giornata di Serie A 2023\2024, il Milan non sbaglia e vince l'importantissima sfida casalinga contro la Roma: 3-1 il risultato finale in favore dei rossoneri grazie alle reti di Adli, Giroud e Theo Hernandez. I ragazzi di Pioli giocano bene gestendo ottimamente la gara, rischiando forse quando la Roma è brava e fortunata a riaprire la partita grazie al rigore di Leandro Paredes. Milan ancora saldamente al 3^posto in attesa della Juventus, in campo martedì contro il Sassuolo. In questo momento, il Milan a +8 sulla Fiorentina e +9 sulla Lazio.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 51

Juventus 46*

Milan 42*

Fiorentina 34

Lazio 33

Bologna 32

Napoli 31

Atalanta 30*

Roma 29

Torino 28

Monza 25

Genoa 22

Lecce 21

Sassuolo 19*

Frosinone 19*

Udinese 18

Cagliari 18

Verona 17

Empoli 13

Salernitana 12

In attesa di giocare *