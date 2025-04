La classifica di Serie A dopo la giornata 30: il Milan è nono

Due pareggi negli altrettanti posticipi del 30° turno di Serie A Enilive. Nel pomeriggio non si fanno male Hellas Verona e Parma che pareggiano 0-0 al Bentegodi e si mettono da parte un piccolo mattoncino in chiave salvezza. Pari anche per la Lazio, la cui ultima vittoria in campionato è stata con il Milan: biancocelesti raggiunti nei minuti finali dal Torino che fissa il risultato finale sull'1-1. Milan nono è sempre più lontano dalla Champions.

Serie A, la classifica aggiornata

Inter 67 punti (30 partite giocate)

Napoli 64 (30)

Atalanta 58 (30)

Bologna 56 (30)

Juventus 55 (30)

Roma 52 (30)

Lazio 52 (30)

Fiorentina 51 (30)

Milan 47 (30)

Udinese 40 (30)

Torino 39 (30)

Genoa 35 (30)

Como 30 (30)

Hellas Verona 30 (30)

Cagliari 29 (30)

Parma 26 (30)

Lecce 25 (30)

Empoli 23 (30)

Venezia 20 (30)

Monza 15 (30)

30ª GIORNATA DI SERIE A

29/03/2025 Sabato 15.00 Como - Empoli 1-1

29/03/2025 Sabato 15.00 Venezia - Bologna 0-1

29/03/2025 Sabato 18.00 Juventus - Genoa 1-0

29/03/2025 Sabato 20.45 Lecce - Roma 0-1

30/03/2025 Domenica 12.30 Cagliari - Monza 3-0

30/03/2025 Domenica 15.00 Fiorentina - Atalanta 1-0

30/03/2025 Domenica 18.00 Inter - Udinese 2-1

30/03/2025 Domenica 20.45 Napoli - Milan 2-1

31/03/2025 Lunedì 18.30 Hellas Verona - Parma 0-0

31/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio - Torino 1-1