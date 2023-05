La Fondazione Pelè sostiene Vinicius dopo gli insulti subiti in Valencia-Real

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Non poteva mancare il sostegno a Vinicius Junior della Fondazione Pelé. L'account Twitter di O'Rei ha infatti pubblicato questo messaggio dopo gli insulti subiti dal brasiliano del Real Madrid al Mestalla: "Pelé ha sempre ammirato Vinicius per la sua gioia e il suo talento. Nelle opportunità che avevano di parlare, O'Rei amava l'affetto e il rispetto che avevano l'uno per l'altro. In questo giorno, siamo assolutamente certi che Edson ci chiederebbe di scrivere questo, quindi lo faremo.

Vinicius, la Fondazione Pelé ti sostiene e ammira il tuo coraggio. Continua a essere un sostenitore vocale e non smettere mai di sorridere di fronte alle avversità. Il razzismo non ha più posto nello sport che amiamo così tanto".