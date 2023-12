La moviola della Gazzetta: "Braccio di Fazio punibile"

vedi letture

Un episodio dubbio nella partita tra Salernitana e Milan c'è stato. Non si sa cosa avrebbe potuto cambiare, soprattutto con questo Milan che si è dimostrato ancora schiavo di tutti i suoi limiti. Un tocco di mano di Fazio in area di rigore campana dopo tre minuti di gioco: silent check che lascia più di un dubbio. La Gazzetta dello Sport ne ha parlato nella sua moviola di questa mattina.

Il giudizio della Gazzetta su questo e il tempo perso nel finale: "Dopo il colpo (da check) del 3’ pt, Fazio ci ricasca: il tiro di Leao lo colpisce sul braccio già largo e, quindi, poco importa che lo stia ritraendo. Contatto punibile col calcio di rigore. Al 26’, uscita pulita di Costil su Theo Hernandez: palla. Nella ripresa: al 43’, Giroud colpisce Cabral sotto gli occhi di Doveri, era da giallo. Corretto dare 1’ in più nel recupero per perdite di tempo ma non consono chiudere al 95’33” dopo la rissa e il rosso a Fiorillo".