La moviole di Bologna-MIlan: "non punibile" il mani di Fabbian. Dubbi sul 2-1 dei rossoblù

Ieri ad aver vinto è stata la squadra che l'ha voluto e ci ha creduto di più, ma la gestione della gara da parte dell'arbitro Mariani non è stata delle migliori, come conferma d'altronde anche il 5 in pagella de La Gazzetta dello Sport ("Tante decisioni che scontentano (e innervosiscono) le squadre. Dubbi sull’1-1 confermato dal Var Di Bello. E su 2-1").

Ci sono infatti tanti dubbi su quelli che sono i due episodi chiave di Bologna-Milan, ovvero il gol del pareggio di Castro e quello del vantaggio di Ndoye. Per quanto riguarda il primo c'è un tocco di braccio di Fabbian che difatti confeziona ed addolcisce un pallone che il 9 argentino non deve fare altro che insaccare alle spalle di Maignan. Immediate le proteste dei giocatori del Milan, ma sia Marani in campo che Di Bello e Lissone al VAR giudicano "non punibile" il mani del giocatore rossoblù.

Dubbi anche sul raddoppio del Bologna, forse viziato da un fallo laterale che non doveva esserci, dato che la palla di Cambiaghi era forse uscita dal campo. Non ci sono però immagini chiare su quest'altro episodio che ha fatto e farà ancora discutere.