La Russa su San Siro: "Giusto avere uno stadio moderno, ma non vorrei il suo abbattimento"

vedi letture

Continua a tenere banco il tema del nuovo stadio San Siro. Il presidente FdI del Senato Ignazio La Russa si è espresso sulla questione. Queste le sue parole riportate da Il Giornale: "È giustissimo avere uno stadio moderno e accogliente e che sappia produrre più reddito ma sono anche romantico.

Non vorrei l'abbattimento di San Siro. Le due cose possono e potevano stare insieme, avevo proposto due stadi vicini. Vedremo se saranno capaci di far passare la delibera, ho qualche dubbio. Vediamo se la sinistra è compatta e ha i numeri, non devono avere aiuti dall'opposizione".