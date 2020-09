La serata da sogno di Colombo: "È solo inizio, quello che conta è costruire il futuro"

<strong>Lorenzo Colombo</strong> è stato, insieme ad Hakan Calhanoglu, il protagonista assoluto della serata di San Siro. Il giovane attaccante è stato intervistato da <i>Sky Sport</i> e ha raccontato le sue emozioni per il primo gol realizzato con la maglia del Milan in una partita ufficiale: "Bella storia, ma è solo l'inizio. Ora non è ancora successo nulla, quello che conta è costruire qualcosa di importante. Ho cercato di restare tranquillo, sapevo che era una grande occasione da sfruttare. Devo farmi trovare sempre pronto. Ibra dà consigli con il suo modo di fare, con lo sguardo. Per me è un onore allenarmi con lui".