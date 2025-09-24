Landucci: "Napoli molto forte, quest'anno si sono rinforzati"

Marco Landucci ha parlato a Mediaset nel post partita di Milan-Lecce 3-0. Queste le sue dichiarazioni dopo il passaggio del turno in Coppa Italia:

Il big match col Napoli arriva al momento giusto? “Sarà una bella sfida. Sarà una grande partita, loro sono molto forti. Da domani cominciamo a prepararla. Quest’anno si sono ancora più rinforzati, sarà una di quelle sfide che tutti i giocatori vogliono giocare. Affrontiamo la sfida con umiltà, speriamo sia una bella partita. Domenica sarà importante ma siamo alla quinta giornata e ci vuole molta calma”.