Laudisa su Popovic: "Ecco perché il Milan non ha puntato su di lui"

Carlo Laudisa, giornalista, ha fatto il punto della situazione sul mercato invernale del Milan, parlando nello specifico dell'interesse del Milan per Matic e della situazione Popovic. Ecco cosa ha detto: "All'improvviso il Milan è su Matic, centrocampista senza bisogno di presentazioni, nel suo passato ci sono tanti titoli, l'ultima esperienza alla Roma, ora è al Rennes e ha voglia di cambiare aria. C'è un particolare: pur avendo già giocato nel campionato italiano, arrivando da un club estero, torna a essere valida la sua posizione da extra-comunitario".

Ecco il commento sulla situazione Popovic: "E ciò spiega perché il Milan ha rinunciato al suo giovane connazionale, quel Popovic in scadenza col Partizan che ormai era già certamente rossonero, ma all'ultimo l'affare è saltato. La trattativa per Matic dimostra che quel posto se lo vogliono tenere libero, virando su un giocatore esperto per Pioli al posto di una giovane promessa: anche il Milan che punta tanto sui giovani evidentemente pensa ad avere più esperienza a centrocampo, considerando anche Krunic in uscita. Pioli ha bisogno di spalle larghe lì in mezzo".