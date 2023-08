Lazio battuta 2-1 dal Girona in un test pieno di tensione

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Secondo ko in amichevole e primi campanelli di allarme per la Lazio, che dopo il crollo con l'Aston Villa a Birmingham perde in casa del Girona nel trofeo 'Costa Brava'. In una partita caratterizzata da un livello di tensione alto e da animi tesi, gli uomini di Sarri escono perdenti 2-1, senza particolari segnali positivi. Sono i padroni di casa a dare vita al primo squillo della serata, un tiro ravvicinato di Ivan Martin che Provedel blocca senza problemi; la Lazio reagisce, con Zaccagni che accarezza il palo con un destro a giro. I catalani si avvicinano ancora alla porta ospite, mentre un gran caldo rallenta i ritmi di gioco. Poco dopo il cooling break, la Lazio si rifà viva con Immobile, che in dribbling costringe la difesa biancorossa a spazzare il pallone in angolo. La ripresa inizia senza nessuna sostituzione, poi al 6' Tsygankov sblocca il risultato con una bordata da fuori area, dopo una corta respinta della difesa laziale.

Gli animi si accendono quando Savinho e Luis Alberto si insultano a vicenda: il prapiglia generale coinvolge tutti i giocatori in campo e viene sedato con due cartellini gialli ai due litiganti iniziali. A Zaccagni va peggio: l'esterno viene espulso per un fallaccio su Martinez, reo di averlo colpito tutta la partita. Sarri intanto ha mandato in campo forze fresche, tra cui il nuovo acquisto (ed ex di turno) Castellanos, ma i padroni di casa raddoppiano al 70' con Stuani, di testa. Serve una super punizione di Castellanos per accorciare lo svantaggio sette minuti dopo, ma non basta alla Lazio: dopo l'ennesimo momento di tensione generale, Sarri viene espulso per proteste e finisce la partita. (ANSA).