Le considerazioni di Passerini: "Mercato di gennaio decisivo, Jovic va sfruttato di più"

Il Milan esce con le ossa rotte dalla trasferta con la Salernitana, non più una novità lontano da San Siro. Se il rendimento in trasferta è un tema, lo è anche quello legato agli infortuni che ormai fanno parte della quotidianità del gruppo rossonero. Su questo e su Luka Jovic si concentrano le due considerazioni proposte questa mattina da Carlos Passerini sul Corriere della Sera.

Le parole del giornalista: "Due considerazioni. La prima: Jovic va sfruttato di più, meglio se in coppia con Giroud. Vedi il gol. L’altra è che il mercato di gennaio non si può sbagliare, perché sarà decisivo per rattoppare una difesa a pezzi"