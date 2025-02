Le pagelle del CorSport: Musah gara di sostanza. Bene Leao, per il resto non si salva nessuno

Il Milan cade a Bologna e vede spegnersi anche le ultime speranze Champions che aveva. Dopo la sconfitta di Torino ci si aspettava una squadra decisa, vogliosa di portare a casa il risultato, ma invece gli uomini di Conceiçao si sono confermati essere ancora una volta fragili e presuntuosi.

Migliore in campo tra le file del Milan Musah, premiato dal Corriere dello Sport con un 7 pieno in pagella grazie alla "gara di sostanza" offerta. Bene anche Leao (voto 6,5), autore del momentaneo vantaggio rossonero. Per il resto non c'è da salvare praticamente niente e nessuno. Escluso Maignan (voto 6), tutte le altre votazioni sono insufficienti, a partire da quella del Bebote Santiago Gimenez (voto 5), nonostante l'assist a Leao. Male anche Joao Felix (voto 5), Pulisic (voto 5,5), Theo Hernandez (voto 5) e Thiaw (voto 5). Tra tutti, però, il peggiore in campo non è stato neanche Pavlovic (voto 5,5), colpevole sul gol di Ndoye, bensì Alex Jimenez (voto 4,5), maltrattato da Dominguez per tutto il corso della partita.

5 in pagella invece per Conceiçao: "Sbaglia troppo. I lampi del suo Milan sono pochissimi, e anche una volta in vantaggio non riesce a difenderlo".