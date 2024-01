Le pagelle di Leao: gli mancano i 30 secondi da artista, un paio di sgommate e nulla più

"Primo tempo svogliato, nella ripresa prova a cambiare marcia e si fa notare anche per alcune pregevoli coperture difensive". Su TMW ieri sera abbiamo analizzato così il nostro 6 in pagella a Rafael Leao, tra le note più negative della prestazione del Milan contro la Roma. "A tratti ciondolante, poi rientra fino alla sua area e pensi: 'Fosse sempre così...'. Stavolta gli mancano i 30 secondi da artista: due potenziali assist per Pulisic e nulla più", è difatti il giudizio de La Gazzetta dello Sport sulla prova dell'attaccante portoghese. "Ritrova in fascia il suo partner in crime Theo Hernandez, ma stranamente non ne trae beneficio. Un paio di sgommate, a inizio ripresa, sembrano un segnale, invece torna presto nel suo torpore", conclude il Corriere dello Sport dandogli un voto insufficiente.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

MilanNews: 6