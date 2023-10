Le pagelle di Maignan: Mike risponde presente su Kvara ma sbanda su Raspadori

Alti e bassi per Mike Maignan Al rientro dopo un turno di squalifica, il portiere del Milan può poco sulla sassata di Politano, ma non si può dire lo stesso sulla punizione di Raspadori, dove viene beffato sul suo palo e che vale il definitivo 2-2 in casa del Napoli. L'intervento finale su Kvaratskhelia riscatta, almeno in parte, la prestazione del transalpino.

I COMMENTI

"Serata di sbandamenti - scrive La Gazzetta dello Sport - un'uscita con la palla che gli scappa, il 2-1 evitabile". Il Corriere dello Sport resta sul 5.5 e commenta: "Buca l’uscita e Tomori lo salva deviando un missile di Kvaratskhelia. E poco dopo non è impeccabile sulla punizione di Jack. Maluccio anche con i piedi, ma blinda il pari". Chiudiamo con Tuttosport: "Secondo tempo di lavoro, pare sorpreso dalla punizione di Raspadori. Si riscatta su Kvara nel recupero".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

MilanNews: 5,5