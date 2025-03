Le pagelle di Tuttosport: Leao ci mette voglia, Joao Felix il peggiore insieme a Gimenez

vedi letture

Il Milan perde a Napoli non solo la partita ma anche la speranza di centrare il quarto posto. Per i colleghi di Tuttosport i peggiori in campo tra le file rossonere sono stati Santiago Gimenez (voto 4) e Joao Felix (voto 4), la cui prestazione è stata tanto inconsistente quanto incommentabile.

Male anche i due centrali di difesa, Matteo Gabbia (voto 5) e Stahinja Pavlovic (voto 5), così come Warren Bondo (voto 5) e Tammy Abraham (voto 5), che fa poco per ripagare la scelta di Sergio Conceiçao. Insufficienti ma non del tutto bocciati Fofana (voto 5,5), Pulisic (voto 5,5) e Kyle Walker (voto 5,5). Promossi invece Theo Hernandez (voto 6), Maignan (voto 6), Reijnders (voto 6) e Luka Jovic (voto 6), autore tra le altre cose del gol del 2 a 1.

Il migliore in campo è stato invece Rafael Leao, voto 6,5: "Ci mette voglia, con iniziative personali e con le imbeccate per Theo: dalla prima nasce il rigore, dalla seconda il gol".

Ampiamente bocciato Sergio Conceiçao e le sue scelte, voto 4,5: "Ventesima panchina con il Milan e ventesima formazione: quella del primo tempo una delle più scombinate proposte. Le scelte logiche dopo l'intervallo fanno capire come avrebbe potuto essere un'altra partita".