Le pagelle di Tuttosport: "Pulisic evapora subito, Thiaw figuraccia"

Le pagelle di Tuttosport per il Milan, come prevedibile e giusto che sia, sono uno strazio. La prova è stata ovviamente deludente a livello generale, ma chi paga di più è Malick Thiaw (4): "Viene ridicolizzato da Thuram". Insieme a lui il peggiore è Stefano Pioli (4): "Il Milan dopo 5 minuti si scioglie come neve al sole e, fatto ancor più grave, smette di giocare dopo il 3-1".

I voti "migliori" sono per Rade Krunic e Samuel Chukwueze (5.5). In mezzo tanti voti negativi, tra cui quello di Christian Pulisic (4.5): "Evapora presto". Rafa Leao (5) viene giudicato così: "Il gol è l'unica cosa buona della sua partita".