Leao: "Andrò via soddisfatto di aver contribuito a portare il Milan dove merita di stare"

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Rafael Leao, numero 10 del Milan, ha parlato nuovamente del suo futuro in rossonero e di come abbia il desiderio di provare una nuova esperienza

Rafael Leao ha parlato di nuovo. Lo ha fatto ai microfoni di RTP, emittente protoghese. Questa volta le sue dichiarazioni sono state registrate prima delle altre due già venute alla luce: addirittura Leao ha parlato di voler lasciare il Milan dentro a San Siro e indossando la divisa sociale del club. Oggettivamente un fatto abbastanza clamoroso. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni mentre QUI potete leggere la altre dichiarazioni del numero 10 milanista.

LEAO, SODDISFATTO DI AVER PORTATO IL MILAN DOVE MERITA

Rafael Leao, nella prima domanda dell'intervista, ha parlato del suo futuro al Milan e di come desidera affrontare una nuova esperienza dopo essersi già tolto, secondo la sua opinione, diverse soddisfazioni con il Diavolo. Le sue parole: "Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare"