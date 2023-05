Leao, che sfortuna: il primo infortunio stagionale a pochi giorni dall'Euroderby

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In casa rossonera c'è apprensione in merito alle condizioni di Rafael Leao che ieri contro la Lazio ha riportato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Si tratta del primo infortunio stagionale del portoghese, che è arrivato purtroppo a pochi giorni dall'euroderby di andata di Champions League. Il numero 17 rossonero è a rischio per questo match, le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno dallo staff medico milanista che non vuole assolutamente correre rischi visto che c'è anche una sfida di ritorno da giocare contro l'Inter.