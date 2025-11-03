Leao cuore rossonero: "Il Milan e niente di più"

Non ha segnato, ma Rafael Leao è stato comunque decisivo ieri sera nel successo del Milan contro la Roma a San Siro: con una sua accelerazione, il portoghese è infatti arrivato sul fondo e con un assist preciso all'indietro ha permesso a Pavlovic di segnare il gol della vittoria. Dopo la partita, il numero 10 milanista ha pubblicato su Instagram alcune foto della partita e un messaggio con un cuore rosso, uno nero e la scritta "e niente di più!".

Questo il commento a DAZN nel post-partita di Leao: "Lavoro per la squadra, queste partite qua sono difficilissime. Non è il talento di uno solo, non bisogna mai arrendersi. Non hanno fatto gol prima e non hanno fatto gol su rigore, non sarebbe stato giusto per la partita. Siamo orgogliosi per la vittoria e per la classifica. Ruolo? Sono a disposizione della squadra. Prima punta, centravanti, trequarti, esterno. L’importante è essere a disposizione dell’allenatore. Oggi fortunatamente ho aiutato la squadra, l’importante erano i punti”.

