Leao cuore rossonero: "Il Milan e niente di più"
Non ha segnato, ma Rafael Leao è stato comunque decisivo ieri sera nel successo del Milan contro la Roma a San Siro: con una sua accelerazione, il portoghese è infatti arrivato sul fondo e con un assist preciso all'indietro ha permesso a Pavlovic di segnare il gol della vittoria. Dopo la partita, il numero 10 milanista ha pubblicato su Instagram alcune foto della partita e un messaggio con un cuore rosso, uno nero e la scritta "e niente di più!".
Questo il commento a DAZN nel post-partita di Leao: "Lavoro per la squadra, queste partite qua sono difficilissime. Non è il talento di uno solo, non bisogna mai arrendersi. Non hanno fatto gol prima e non hanno fatto gol su rigore, non sarebbe stato giusto per la partita. Siamo orgogliosi per la vittoria e per la classifica. Ruolo? Sono a disposizione della squadra. Prima punta, centravanti, trequarti, esterno. L’importante è essere a disposizione dell’allenatore. Oggi fortunatamente ho aiutato la squadra, l’importante erano i punti”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan