Leao d'oro: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

All'indomani di Fiorentina-Milan, gara che i rossoneri hanno vinto per 2-1 all'Artemio Franchi trascinati da Rafael Leao, i titoli delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani sono tutti per il giocatore portoghese che ieri, alla 200esima presenza in rossonero, ha preso per mano la squadra come spesso gli è capitato di fare e l'ha portata alla conquista di tre punti molto importanti. La Gazzetta dello Sport per questo ha titolato in maniera eloquente: "Oro Leao. Il Milan vince anche a Firenze, secondo posto blindato". Nel sottotitolo sul numero 10: "Assist di tacco e gol decisivo per il 4° successo di fila".

Il Corriere dello Sport dà maggiore peso alla vittoria della Lazio sulla Juventus che ha poi permesso al Milan, in serata, di portarsi a + 6 punti sui bianconeri. Sui rossoneri viene scritto solamente: "Colpo Milan a Firenze: fenomeno Leao". Anche Tuttosport titola mettendo in primo piano il portoghese e la sua prestazione: "Vola il Milan di Leao". Nel sottotitolo: "Il portoghese spinge Pioli a +6 sulla Juve dopo il botta-risposta Loftus-Cheek e Duncan". Infine il QS che in taglio laterale scrive: "Loftus-Cheek-Leao, Fiorentina ko. Il Diavolo non si ferma più".