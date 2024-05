Leao ringrazia Pioli: "Sei entrato nella storia del Milan, hai regalato una gioia enorme a tutti i tifosi"

Nella giornata di ieri il Milan ha comunicato l'interruzione, di comune accordo, con mister Stefano Pioli: il tecnico emiliano l'anno prossimo non siederà più sulla panchina rossonera. Sono arrivati subito tanti messaggi di affetto per Pioli da tifosi e giocatori, Leao compreso. Il portoghese ha speso parole al miele per il suo allenatore, che stasera saluterà San Siro e tutto il popolo milanista: "Grazie di tutto mister, dopo 12 anni hai regalato una gioia enorme a tutti i tifosi del Milan e di conseguenza il tuo nome è entrato nella storia del Milan! Grazie per avermi aiutato a far entrare il mio nome nell'elite del calcio".