Leao si dà i voti: "Mi do 8.5 come scrittore, calciatore e cantante"

vedi letture

Nel giorno della presentazione del suo nuovo libro "Smile", Rafael Leao è stato intervistato dai microfoni di SportMediaset. Queste le sue dichiarazioni raccolte da MilanNews:

Rafa sei ancora molto giovane ma hai già sentito la necessità di scrivere un libro, "Smile", perché questo titolo?

"Perché definisce la personalità di Rafa. Secondo me non è un libro perché io voglio aggiungere tante cose ancora, ho tutta una carriera davanti, però ho voluto fare questo libro perché c'è tanta gente che non conosce bene Rafa e secondo me questa è un'opportunità per permetterglielo".

Che voto ti dai da scrittore, calciatore e cantante?

"8.5 in tutti e tre".