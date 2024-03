Leao sugli insulti social del tifoso: "Lui non sa nemmeno cosa ha fatto. Spesso i razzisti non si rendono conto di esserlo"

vedi letture

Rafael Leao è stato ospite della redazione del Corriere della Sera. L'attaccante e numero 10 del Milan si è raccontato in un'intervista ai colleghi Carlos Passerini e Venanzio Postiglione a margine della pubblicazione del suo primo libro Smile, in cui il portoghese racconta la sua infanzia, i suoi inizi nel calcio, le sue passioni e anche la sua esplosione proprio nel club rossonero. Nel corso dell'intervista rilasciata al noto quotidiano capitolino, però, Rafael Leao ha svariato su più argomenti, trattando anche un tema a cui è sensibile: il razzismo.

Proprio nelle scorse settimana, infatti, il numero 10 del Milan è stato vittima di insulti di questo genere da parte di un tifoso, il quale è stato pubblicamente risposto tramite una stories Instagram. In merito a quest'episodio Leao ha detto: "Sui social e non solo esiste gente così, purtroppo. Manca spesso l’educazione in famiglia, a scuola. Lui non sa nemmeno cosa ha fatto. E questo è un problema: i razzisti spesso non si rendono nemmeno conto di essere razzisti".

La stella del Milan ha poi rilasciato un commento generale sul mondo dei social dicendo: "I social sono pericolosi, non è un mondo positivo. Troppo odio, troppe cattiverie. Le cose che so non le ho imparate lì. Li uso perché devo averli per il mio lavoro, però non mi piacciono. Si sorride poco sui social".