Lecce, Di Francesco: "Camarda un talento, deve maturare step by step. Diventerà importante per l'Italia"
Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, è stato intervistato da Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: "In queste due gare ho visto in campo una squadra che vuole lavorare insieme, è compatta e ha il senso del lavoro. Dobbiamo migliorare nella qualità della manovra, ma anche lì ho visto una crescita, specialmente sulle catene laterali. Sono soddisfatto di come il gruppo risponde alle mie richieste. E ben venga che ci sia tanta concorrenza per la salvezza, la speranza è di uscirne prima possibile ma sappiamo benissimo che sarà lotta dura fino alla fine".
Com'è Camarda?
"Un talento, questo è sotto gli occhi di tutti. Ovvio, deve maturare e avere il tempo giusto. Step by step, come ho sempre detto. Sono convinto che diventerà importante per l'Italia e la Serie A".
