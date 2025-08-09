(LEE-MIL 0-1), altri due cambi per Allegri: fuori Jashari e Gimenez
Altri cambi per Massimiliano Allegri nel secondo tempo della sfida contro il Leeds: Victor Edu sostituisce Ardon Jashari, esce anche Santiago Gimenez per far posto a Diego Sia.
LE FORMAZIONI
LEEDS (4-3-3): Perri; Schmidt, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Tanaka, Ampadu, Stach; Gnonto, Piroe, James. A disp.: Cairns, Darlow; Bijol, Byram; Gruev, Longstaff; Aaronson, Chadwick, Gray, Harrison, Nmecha, Ramazani. All.: Farke.
MILAN (4-3-3): P. Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlović, Estupiñan; Musah, Jashari, Sala; Chukwueze, Gimenez, Okafor. A disp.: Maignan, Pittarella, Torriani; Bartesaghi, Coubiș, Duțu, F. Terracciano, Thiaw, Tomori; Eletu, Modrić, Ricci, Saelemaekers; Sia. All.: Allegri.
Arbitro: Paul McLaughlin.
