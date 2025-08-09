LEE-MIL (0-1): Santiago Gimenez sblocca il match al 31'
Santiago Gimenez sblocca l'amichevole tra il Leeds e il Milan: il gol del vantaggio arriva al 31'. Ottima azione costruita dei rossoneri che hanno scardinato la difesa del Leeds. La avvia Chukwueze sul centrosinistra, la palla arriva a Okafor che punta e la lascia ad Estupinan. Velo molto intelligente del terzino che la lascia a Chukwueze: cross dal fondo del nigeriano con Santi si fa trovare pronto. Destro potente sotto la traversa per il vantaggio rossonero.
👌 Right place, right time, right foot Giménez to give Milan the lead against Leeds in Ireland❗— DAZN Football (@DAZNFootball) August 9, 2025
GLOBAL HOME OF FOOTBALL | All Summer Long | https://t.co/i0K4eUtwwb pic.twitter.com/JVjNxktYDN
Il Milan in vantaggio 1-0 contro il Leeds al 45': a segno Gimenez. Buoni i primi minuti in rossonero di Jashari
