LEE-MIL (0-1): Santiago Gimenez sblocca il match al 31'

LEE-MIL (0-1): Santiago Gimenez sblocca il match al 31'MilanNews.it
Oggi alle 16:35News
di Federico Calabrese

Santiago Gimenez sblocca l'amichevole tra il Leeds e il Milan: il gol del vantaggio arriva al 31'. Ottima azione costruita dei rossoneri che hanno scardinato la difesa del Leeds. La avvia Chukwueze sul centrosinistra, la palla arriva a Okafor che punta e la lascia ad Estupinan. Velo molto intelligente del terzino che la lascia a Chukwueze: cross dal fondo del nigeriano con Santi si fa trovare pronto. Destro potente sotto la traversa per il vantaggio rossonero.