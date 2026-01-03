Leoni: "Milan, Inter o Juve? No, non c’è mai stato nulla di concreto con nessun club italiano"

Sei mesi ottimi al Parma, un mercato sulla bocca di tutti, il passaggio al Liverpool e subito il grave infortunio al crociato. Giovanni Leoni è nel pieno della riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio, in casa Reds è coccolato da tutti, e ha parlato così a SportWeek:

Inter, Juventus, Milan. In estate si è scritto di tutte le grandi italiane come possibili destinazioni. Ora si può dire: qualcuna è andata vicino? "No, non c’è mai stato nulla di concreto con nessun club italiano. Certo, quando c’è un interessamento fai un pensiero ma non c’è stata una squadra più vicina delle altre. Non mi sono messo obiettivi, volevo solo vedere che cosa sarebbe successo giorno dopo giorno".

Poi è arrivato il Liverpool. "Quando ti chiama una squadra come il Liverpool, fai fatica a non guardarla con altri occhi. Devo dire che ogni giorno credo che la Premier sia stata la scelta migliore, ho avuto il supporto e l’affetto dei compagni. In tv ti chiedi “chissà come saranno”, poi li conosci e scopri che sono persone normali".