live mn Allegri: "Ho detto ai ragazzi che serve mantenere l'equilibrio. Ecco cosa migliorare"

vedi letture

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, si è così espresso in conferenza stampa al termine di Atalanta-Milan:

Si aspettava questa partita stasera?

"Abbiamo sbagliato un po' tecnicamente sia per stanchezza che per la forza dell'Atalanta: ciò ha portato ad un primo tempo abbastanza sottotono dove abbiamo preso un goal evitabile. Nella ripresa siamo molto migliorati, dove abbiamo avuto delle situazioni abbastanza favorevoli. Ho detto ai ragazzi che serve mantenere l'equilibrio: noi dobbiamo andare avanti come abbiamo sempre fatto nonostante le difficoltà che si possono incontrare. Ora serve recuperare le energie, ma i ragazzi stasera devono essere contenti".

Cosa è successo a Leao nel primo tempo?

"Aveva un problema all'anca contro il Pisa. Stasera non stava benissimo e chi è subentrato davanti ha fatto molto bene. Vincere le partite è sempre complicato, ma sono soddisfatto dello spirito del gruppo. Giocare con umiltà e rispetto sapendo che per portarla a casa bisogna fare a casa".

Cosa serve per migliorare?

"Dobbiamo pensare a subire meno goal così come serve migliorare anche davanti".

Quanto può essere determinante la coppia Loftus Cheek-Nkonkou?

"Hanno portato sicuramente molto dove si sono viste delle occasioni molto importanti che potevamo sfruttare meglio. Sono molto soddisfatto non solo di loro, ma anche di tutta la squadra".

Gimenez non si è sbloccato: cosa deve per fare migliorare?

"Lui è un giocatore importante per il Milan. Ci sta dando una grossa mano in fase difensiva. Sono convinto che lui deve pensare a lavorare e i goal poi arriveranno. Insieme si può solo andare avanti".