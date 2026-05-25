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LIVE MN - Da Casa Milan la diretta del dopo fallimento. Alle 10.25 è arrivato Furlani

LIVE MN - Da Casa Milan la diretta del dopo fallimento. Alle 10.25 è arrivato FurlaniMilanNews.it
Oggi alle 10:38News
di Antonello Gioia
Oggi è il primo giorno post-fallimento sportivo del Milan e sono attese decisioni importanti su futuro del club rossonero

10.25 - Il giorno dopo il fallimento sportivo del Milan, il primo dirigente ad arrivare in sede è l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani.

Dopo la mancata qualificazione in Champions League e l'ennesimo fallimento sportivo del Milan, sarà una giornata caldissiam in via Aldo Rossi dove sono attese decisioni importanti da parte del patron Gerry Cardinale. Grazie al nostro live testuale, potrete restare aggiornati su tutte le novità che arriveranno da Casa Milan. Restate con noi!!!