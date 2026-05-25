News LIVE MN - Da Casa Milan la diretta del dopo fallimento. Alle 10.25 è arrivato Furlani

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Oggi alle 10:38 News di Antonello Gioia @antonello_gioia di

Oggi è il primo giorno post-fallimento sportivo del Milan e sono attese decisioni importanti su futuro del club rossonero