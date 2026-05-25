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LIVE MN - Da Casa Milan la diretta del dopo fallimento. Alle 10.25 è arrivato Furlani
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Oggi è il primo giorno post-fallimento sportivo del Milan e sono attese decisioni importanti su futuro del club rossonero
10.25 - Il giorno dopo il fallimento sportivo del Milan, il primo dirigente ad arrivare in sede è l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani.
Dopo la mancata qualificazione in Champions League e l'ennesimo fallimento sportivo del Milan, sarà una giornata caldissiam in via Aldo Rossi dove sono attese decisioni importanti da parte del patron Gerry Cardinale. Grazie al nostro live testuale, potrete restare aggiornati su tutte le novità che arriveranno da Casa Milan. Restate con noi!!!
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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