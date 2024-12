live mn De Ketelaere in conferenza: "Segnare al Milan è molto bello: lo volevo di più. Non è che siccome Theo è lì per difendere allora io non posso cercare la palla"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Ieri alle 23:58 News di di @antonello_gioia