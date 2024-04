live mn Lecce, Venuti: "Arbitro? La società non vuole che ne parliamo. Leao è il maggior talento che ho affrontato"

Lorenzo Venuti, terzino del Lecce, è presente in conferenza stampa al termine del match contro il Lecce, vinto per 3-0 dai rossoneri grazie ai gol di Pulisic, Giroud e di Leao.

Come commenti il match?

"Mi ritengo soddisfatto della mia prestazione personale, non era semplice giocare con questo Leao in forma, quindi sono più che soddisfatto. Ci alleniamo tutti in maniera forte, lo stiamo poi dimostrando in campo. Per la squadra ci sono molto note positive da portarsi dietro. Credo che il Lecce sia stato presente, abbiamo dimostrato coraggio e personalità. Sono più le noti positive che negative".

Avrete quattro scontri diretti...

"È una fortuna avere gli scontri diretti: dipende tutto da noi. La partita di oggi ce li farà preparare con fiducia".

Un commento sull'arbitro.

"La società non vuole che ne parliamo. Noi non dobbiamo avere alibi".

Una parola ai tifosi?

"Non devo incoraggiare nessuno: fin dalla prima partita hanno sempre mostrato presenza e attaccamento".

Leao è il più forte che hai mai affrontato in carriera?

"Penso di sì, è il giocatore di maggior talento che ho affrontato in carriera".

Hai parlato con Pioli dopo il 3-0...

"Stavo provando a spiegare la mia versione sull'accaduto. Ho provato a dire che non era bello che noi cinque minuti prima avessimo buttato fuori il pallone e poi loro avessero segnato il 3-0 su una situazione similare. Non ne avevano bisogno".

Cosa vi ha dato Gotti?

"La classica scintilla nella testa, avevamo perso fiducia".