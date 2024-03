live mn Pioli: "Non siamo i migliori ma ci stiamo avvicinando a un livello molto alto"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita vinta contro la Fiorentina:

Ritmi da migliore d'Italia, vi sentite i migliori?

"Non credo che siamo i più forti ma ci stiamo avvicinando a un livello molto alto. C'è stato un periodo abbastanza lungo dove dovevamo conoscerci bene. La fase difensiva non è stata all'altezza, un po' per caratteristiche, per conoscenza e perché abbiamo cambiato tanto. Abbiamo cambiato marcia ma ci sono cose che potremmo far meglio, come il gol subito stasera dopo una disattenzione".

Emozionato stasera?

"Prepartita particolare, ho purtroppo vissuto in passato qui una situaziona analoga con Astori. Normale fosse così ma poi ci siamo buttati sulla partita".

Sulla partita

"Stavamo interpretando bene la partita l nostro metodo stava funzionando. Non insistevo su situazioni individuali, ho solo detto di continiare così che andava bene e credo che l'abbiamo interpretata bene soffrendo il giusto contro una squadra che nelle precedenti partite a Firenze ci ha messo più in difficoltà".

Su Chukwueze

"Sta bene da un po' di tempo, gli ha fatto bene il gol a Verona così come il non andare in nazionale, in modo da allenarsi con noi. Si è meritato stasera l'occasione, è un ragazzo che ha faticato all'inizio. Ci ha messo un po' di più dei compagni ma è un giocatore a tutti gli effetti importante per la squadra".

Sulla difesa

"Nel primo tempo abbiamo concesso solo un'occasione a Belotti, li reparto si è mosso bene. Fik sarà squalificato bella prima partita di Europa League, Kalulu non ci sarà. Quindi devono giocare in queste partite Thiaw e Gabbia. Detto questo per la Roma ci stiamo pensando".

23.40 - Termina qui la conferenza stampa di Stefano Pioli