Loftus fiducioso: "Ci sentiamo i migliori ma aspettiamo la fine. Voglio lo scudetto"

vedi letture

Ruben Loftus-Cheek non ha scelto mezze parole o frasi fatte nella sua intervista a SportWeek ed è andato dritto al punto sia sul livello di confidenza del Milan che sugli obiettivi stagionali della squadra e personali. Le sue parole: "Siamo la squadra migliore in Italia? Sì, ci sentiamo i migliori. Ma per queste cose si aspetta la fine. Nel calcio, voglio vincere lo scudetto con il Milan. Fuori dal campo, non ci ho pensato molto. Voglio godermi il presente"