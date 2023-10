Loftus, parole al miele per Maignan: "Parla, incoraggia, ci trascina"

Ruben Loftus-Cheek, nella sua intervista a SportWeek, in edicola da questa mattina, ha parlato dello spogliatoio del Milan e di chi è leader all'interno dello stesso. Queste le sue parole, con un focus su Mike Maignan: "Tutti sono leader, nessuno ha timore di far sapere che cosa prova o incoraggiare gli altri. Maignan è quello che si sente di più in campo e nello spogliatoio: parla, incoraggia, ci trascina".