Luis Enrique confessa di poter nuovamente ricorrere alla mossa di guardare la partita dalla tribuna

vedi letture

Nella vittoria del suo PSG in campionato, Luis Enrique ha sorpreso tutti guardando la partita dalla tribuna: "Pensavo da tempo di migliorare le nostre prestazioni con lo staff tecnico. Ho visto gli allenatori di rugby guardare la situazione da una prospettiva diversa. Ho visto il primo tempo dagli spalti e devo dire che è un'opzione magnifica. Ho potuto controllare tutto sulla nostra prestazione, a fine primo tempo sono tornato nello spogliatoio con molte più informazioni. Potrei rifarlo in futuro.

Gli infortuni? Non lo so, dobbiamo aspettare i risultati dei test che effettuerà lo staff. Non ho ancora informazioni. La competizione che tutti amano, la Champions League, si avvicina. È un momento un po' difficile per noi, perché ci sono degli infortuni. Dobbiamo aspettare di vedere i risultati dei test dei tre giocatori. Conosciamo la nostra capacità di adattamento e dobbiamo pensare a come rispondere come squadra. Sono calmo e spero che riusciremo a superare questa situazione. Dobbiamo accettare questa situazione, questo è il calcio di alto livello. Ci siamo preparati alla partita in un certo modo. Dobbiamo giocare a Tetris per distribuire i minuti tra i giocatori e guardare il quadro generale. Vogliamo regalare di nuovo gioia ai nostri tifosi in Champions League. Spero che mercoledì sia una bella giornata".