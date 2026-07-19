Lutto nel mondo del giornalismo, è scomparso il collega Luigi Esposito

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Lutto nel mondo del giornalismo: Luigi Esposito, detto Luca, è stato ucciso nella notte a Eboli a colpi di pistola prima che il suo cadavere venisse bruciato. Esposito, figura molto conosciuta nell’ambito giornalistico locale, collaborava con il quotidiano La Città di Salerno, con l'emittente tv Otto Channel e dirigeva il sito di informazione calcistica Tuttosalernitana.com del network TMW.

Carlo Bartoli, presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti, si è espresso così sulla triste vicenda: “Esprimo sconcerto e cordoglio per l'omicidio del giornalista Luigi Esposito, detto Luca. Attendiamo lo sviluppo delle indagini per capire il contesto in cui è avvenuta la brutale uccisione del collega”.

La redazione di MilanNews.it si aggiunge all’editore, la direzione e la redazione di Tuttomercatoweb nella vicinanza e alle condoglianze alla famiglia di Luca per il grave lutto che l’ha colpita nella giornata di oggi.