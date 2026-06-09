M.Orlando: "Ibrahimovic deve capire che deve portare risultati"

vedi letture

Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così dell'ipotesi di rivedere Paolo Maldini in rossonero, parlando poi anche di Zlatan Ibrahimovic

L’estate che sta per entrare nel vivo assume un valore fondamentale per il Milan, reduce da una stagione che non ha rispettato le attese della società e dei suoi sostenitori.

I risultati ottenuti non sono stati all’altezza delle ambizioni iniziali e hanno spinto il club a interrogarsi sulle scelte da compiere per il futuro. In queste settimane la dirigenza sta portando avanti una serie di valutazioni mirate a individuare la strada migliore per rilanciare il progetto sportivo. La priorità è creare le condizioni necessarie per ritrovare continuità di rendimento e competitività ad alti livelli.

Per riuscirci serviranno programmazione accurata, equilibrio nelle decisioni e una chiara definizione degli obiettivi. Il Milan è consapevole dell’importanza del periodo che sta affrontando e sa che ogni scelta potrà influenzare in modo significativo il proprio cammino. La volontà della società è aprire una nuova fase, caratterizzata da una crescita progressiva e da una visione condivisa.

Intanto Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così dell'ipotesi di rivedere Paolo Maldini in rossonero, parlando poi anche di Zlatan Ibrahimovic: "Maldini persona fantastica, competente, se poi ci metti anche Conte allora ecco che la figura di Ibrahimovic viene scalfita. Anche Ibra deve capire che deve portare dei risultati. Tutti questi nomi che si sentono a me non mi fanno impazzire".