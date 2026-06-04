Magnanelli: "Milanello è diventato casa. Col Milan un'esperienza bellissima, molto formativa"
L'esperienza bis di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan è finita in modo molto amaro: non qualificazione in Champions League all'ultima giornata ed esonero il giorno dopo da parte di Gerry Cardinale che ha fatto piazza pulita a Casa Milan e Milanello. Con il tecnico livornese, infatti, lasciano anche molti dei suoi membri dello staff. I più noti e coinvolti anche in campo erano gli ex calciatori Francesco Magnanelli e Bernardo Corradi. Proprio l'ex capitano del Sassuolo ha parlato alla Gazzetta di Modena dell'esperienza appena conclusa a Milano.
Le parole di Francesco Magnanelli, in quest'ultima stagione al Milan come collaboratore tecnico dell'allenatore Massimiliano Allegri: "È stata un'esperienza bellissima, molto formativa, anche perché fatta con uno staff e un allenatore di alto livello. Io ho un'ammirazione particolare per il Milan, quindi è stata una grande emozione entrare per la prima volta a Milanello. Poi è diventato casa, è un posto magico, con persone e addetti ai lavori di un'umanità e di un livello altissimo"
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