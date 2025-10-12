Maignan su Milan-Como: “Sono d’accordo con Rabiot. Si pensa troppo all’aspetto finanziario”

Nella conferenza stampa pre partita di Islanda-Francia, il portiere della nazionale francese Mike Maignan, ha commentato così la decisione di giocare Milan-Como a Perth, in Australia, riprendendo le parole che pochi giorni fa aveva rilasciato il compagno di nazionale Rabiot.

"Sono pienamente d'accordo con Adrien Rabiot. Si dimenticano molte cose, pensano molto all'aspetto finanziario. È una partita del campionato italiano, non capisco perché si giochi all'estero. Inoltre, stiamo perdendo una partita in casa, anche se i nostri obiettivi sono alti e non dovremmo lasciare nulla al caso".

Ricordiamo cosa aveva dichiarato in merito il compagno di squadra e nazionale Adrian Rabiot: "È totalmente folle. Dopotutto, si tratta di accordi economici per dare una certa visibilità al campionato. Tutto questo è al di là delle nostre possibilità. Il tema dei calendari, la salute dei giocatori, è molto discusso, e tutto sembra folle. È folle percorrere così tanti chilometri per giocare una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci. Come sempre".