Maldini e il Mondiale nel 2002: "Sapevo già sarebbe stata l'ultima volta in Nazionale, con l'arbitro Moreno.."

Questo il commento di Paolo Maldini, intervenuto ieri sera nel Podcast ideato da Giacomo Poretti, "Poretcast". Le parole dell'ex capitano rossonero sull'esperienza in Corea del Sud: "Sapevo sarebbe stato il mio ultimo mondiale, quindi per me uscire voleva dire interrompere quella cosa bellissima che era la Nazionale. Giocare per l'Italia, sentire l'inno, è un'esperienza travolgente.

Finirla con l'arbitro Moreno.. nel 2002 le squadre non si incrociavano per dare la mano, Tommasi però aveva questa abitudine e l'arbitro rifiutò il salutò, lì abbiamo capito capito qualcosa. Gliene abbiamo dette davvero brutte, lo insultavo in spagnolo per farmi capire, ma non mi buttava fuori (ride ndr)".